Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 12:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzurum'da eriyen kar suları köprüyü yıktı
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'un Aşkale ilçesinde eriyen kar suları köprüyü yıktı. Ekipler, köprünün yeniden kullanılabilir hale gelmesi için çalışma başlattı.
Aşkale'nin Çiftlik Köyü'nde kar sularının erimesiyle debisi yükselen dere köy yollarını birbirine bağlayan köprüyü yıktı.
Erzurum Büyükşehir ve Aşkale belediyesi ekipleri tarafından yeniden kullanılabilir hale getirilmeye çalışılıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Etiketler: Erzurum
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