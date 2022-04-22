İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, vatandaşların kart bilgileriyle kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 69 banka ve kredi kartı, 39 hesap cetveli ve bir miktar para ele geçirildi.