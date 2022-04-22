Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, vatandaşların kart bilgileriyle kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 69 banka ve kredi kartı, 39 hesap cetveli ve bir miktar para ele geçirildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Hatay Kredi Kartı Dolandırıcılığı
Son Haberler
- 12:07
- 12:09
- 11:59
- 11:59
- 11:56
Sıradaki Haber
Milli radar KALKAN-II görev başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz