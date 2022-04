Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) hazırlanan "Türkiye Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi (2010-2021)" raporuna göre, son 12 yılda 8 bin 274 meteorolojik karakterli afet kaydedildi.

Son 12 yılda en çok meteorolojik afetin meydana geldiği yıl, 2021 oldu. "Fırtına", "şiddetli yağış ve sel" ile "dolu" en sık görülen üç afet olarak kayıtlara geçti.

MGM kayıtlarına göre, Türkiye'de 2010-2021 yılları arasında meteorolojik afetler en fazla sırasıyla Antalya, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Van, Muğla, Aksaray, Çorum, Bursa, Elazığ, Kayseri, Manisa, Kastamonu, Nevşehir ve Aydın'da meydana geldi.

Türkiye'de özellikle 2018'den itibaren meteorolojik afetlerin oluşum sayılarında belirgin bir artış görüldü. Fırtına, şiddetli yağış/sel ve dolu afetleri her yıl yaşandı.

En çok afet haziranda görüldü

Rapora göre, Türkiye'de 2010-2021 yıllarında en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli afetin, "fırtına" olduğu kaydedildi. Bu dönemde toplam 2 bin 645 fırtına afeti rapor edildi.

İkinci sırada ise 2 bin 486 olay ile "şiddetli yağış/sel afeti" yer aldı. Fırtına ve sel afetleri bu dönemde Türkiye'nin büyük bir kısmında görüldü.

2010-2021 yıllarında 1427 "dolu" afeti meydana geldi ve afetler içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Yoğun kar yağışıyla oluşan kar afeti ise bu dönemde toplam 477 kez yaşandı.

Son 12 yıllık periyotta en fazla sayıda meteorolojik afet, haziranda meydana geldi. Bunu sırasıyla ocak, mayıs, nisan, mart, aralık ve şubat takip etti.

Fırtına, şiddetli yağış ve sel afetleri bu dönemde sıklıkları değişmekle beraber her ay meydana geldi. En çok yaşanan afet olan fırtına, en fazla ocak ayında, şiddetli yağış/sel ve dolu afetleri ise en fazla haziran ayında yaşandı.

"Fırtına" son yılların en çok görülen afeti oldu

En çok görülen afetlerin başında gelen fırtınanın, her yıl binlerce insanın etkilenmesine direkt ya da dolaylı yollarla sebep olduğu kaydedildi.

Raporda, fırtınanın insanlara ve çevreye bıraktığı hasar dışında, etkileri ile diğer afetleri tetiklemesinin de altı çizilerek orman yangınlarının en önemli sebeplerinden birinin de fırtına sonucu hasar gören enerji nakil ve dağıtım hatlarının, yangınların başlamasına yol açması olduğu belirtildi.

Fırtına, en çok ocak ayında görüldü

Değerlendirmeye göre, 2010-2021 periyodunda en fazla fırtına ocak ayında oluştu, bunu sırasıyla mart ve nisan ayları takip etti.

Depremden sonra en büyük mal kaybına, sel sebep oldu

Raporda, Türkiye'de görülen doğal afetler içinde sel felaketinin depremden sonra en büyük can ve mal kaybına neden olduğu belirtildi.

Türkiye'de görülen seller can kayıplarına yol açarken her yıl can kaybına neden olmayan seller sonucunda milyarlarca liralık ekonomik kayıplar yaşandığı ifade edildi.

En fazla sel, 2018 ve 2019 yıllarında yaşandı

Bugün rastlanan sellerin temel sebebinin, kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olmasıyla meydana gelen taşmaların olduğu kaydedildi.

2010-2021 periyodunda Türkiye'de şiddetli yağış/sel afeti en fazla Antalya, İzmir, Balıkesir’de meydana geldi.

En çok sel haziranda görüldü

Türkiye'de 2010-2021 yıllarında Ege'de Muğla, Manisa, Aydın; Marmara'da İstanbul, Bursa; Karadeniz'de ise Samsun, Ordu ve Giresun'da çok fazla sel afeti oluştu.

2010-2021 yıllarında şiddetli yağış ve sel afeti en fazla 2018 ve 2019'da yaşandı ve 300'den fazla sel afeti görüldü. 2018-2021 yıllarında ise sel afeti her yıl 200'den fazla görüldü.

Türkiye'de son 12 yılda aylık şiddetli yağış ve sel afeti en fazla haziranda oldu. Son 12 yılda haziran ayında şiddetli yağış ve sel afeti 500'den fazla meydana geldi. Aylık dağılıma bakıldığında yine mayıs ayında 200'den fazla sel afeti yaşandı.

Antalya doluya teslim oldu

En çok görülen afetlerin başında gelen dolu, Türkiye'de 2010-2021 yıllarında en fazla Antalya'da meydana geldi. Bu dönem içerisinde Şırnak, Rize ve Bartın hariç bütün illerde dolu afeti meydana geldi.

Söz konusu tarihler arasında Akdeniz'de Mersin, İç Anadolu'da Konya, Karadeniz'de Çorum, Tokat ve Kastamonu'da çok fazla dolu afeti kayda geçti.

2010-2021 yıllarında dolu afeti en fazla 2020'de meydana geldi. 2020 yılında 200'den fazla dolu afeti görüldü.

Türkiye'de aylık dolu afeti en fazla haziranda, sırasıyla mayıs ve nisanda meydana geldi. Son 12 yılda haziran aylarında dolu afeti 400'den fazla kez kaydedildi.

