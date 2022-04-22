Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale’de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 111 kişiden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart ile 20 Nisan arasında kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı.
Baskınlarda 79 olaya müdahale edildi, 111 şüpheli hakkında yasal işlem düzenlendi.
İşlemlerinin ardından şüphelilerden 102'si serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 13 kişi de işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 7 tabanca, 2 tüfek ve 4 bin 565 TL ele geçirildi.
Etiketler: Çanakkale Uyuşturucu Narkotik
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