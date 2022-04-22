İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart ile 20 Nisan arasında kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon yapıldı.

Baskınlarda 79 olaya müdahale edildi, 111 şüpheli hakkında yasal işlem düzenlendi.

İşlemlerinin ardından şüphelilerden 102'si serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 13 kişi de işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 7 tabanca, 2 tüfek ve 4 bin 565 TL ele geçirildi.