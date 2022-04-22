İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde, HATSU'ya ait depodan değeri yaklaşık 1 milyon lira olan su tesisatı malzemesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları M.K, A.B, S.B. ve M.D.A. Narlıca Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 635 su tesisat malzemesi, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 30 av tüfeği fişeği, 70 mermi, balta, dürbün, 5 çalıntı cep telefonu, çeşitli elektronik eşyalar ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.