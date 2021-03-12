İlçedeki artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Asarcık Kaymakamlığı'nın duyurduğu açıklama şöyle:

"12 Mart'tan 29 Mart'a kadar tüm okulların yüz yüze eğitimine ara verilmesine, uzaktan eğitim şeklinde devam edilmesine, bu süre zarfında liselerde yapılacak yüz yüze sınavların devam etmesine karar verilmiştir."

Ayrıca, 13 Mart'ta sebze-meyve pazarı da kurulmayacak.