Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeğenlerine silahlı saldırı düzenleyen amca yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Sultanbeyli'de düzenlediği silahlı saldırıda yeğenlerinden birini öldürdüğü, birini yaraladığı iddia edilen amca gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda S.T'nin hayatını kaybetmesi, E. E'nin yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Silahlı saldırıyı amcaları N.E'nin "miras" nedeniyle gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi Ümraniye'de yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Yeğenlerine silahlı saldırı düzenlemişti
Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde amca N.E. ile yeğenleri S.T. ve E.E'ye silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırı sonucu S.T. hayatını kaybederken, yaralanan E. E. hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: İstanbul
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