Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla denize açıldı. Bir süre sonra botun su aldığını fark eden yabancı uyruklular, kendi imkanlarıyla Çıplak Ada'ya çıktı.

Daha sonra bilgi verilmesi üzerine adaya, Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil güvenlik 27 göçmeni kurtardı

Ekiplerin çalışması sonucu adada mahsur kalan 27 göçmen kurtarılarak, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.

Ekipler, düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.