Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.D'nin Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Asayiş komando bölüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Evlerde yapılan aramada bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir balistik yelek, 38 mühimmat ve bir şarjör ile ruhsatsız av tüfeği ve 3 fişek bulundu.

Mahalleden 1 gün önce ayrıldığı tespit edilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.