Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde TCDD'nin hurdaya ayırdığı vagonların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait hurdaya ayrılmak üzere parkta bekletilen tren vagonlarında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altın alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında iki vagonun tamamen yandığı görüldü.
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