Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu 41 keçi telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, otlayan hayvanların üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 41 keçi telef oldu.
Türkoğlu ilçesine bağlı kırsal Murat Çakıroğlu Mahallesi'nde aniden bastıran sağanakla Hakan Tepe'ye ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım isabet etti.
Tepe, yıldırım isabet eden 41 keçisinin telef olduğunu yetkililere bildirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgeye gelerek zarar tespit çalışması yaptı
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