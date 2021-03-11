Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte yasa dışı yoldan silah satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde yasa dışı yoldan silah temin eden ve satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı. Aramalarda Osmanlı dönemine ait kılıç ve bıçaklar da ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suç/faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, Mamak Misket ve Şahintepe mahallelerinde A.S'nin yasa dışı yoldan silah temin ettiği ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli A.S'nin ev, iş yeri ver aracında yapılan aramalarda tabanca, 2 fişek, ruhsatsız av tüfeği, Osmanlı dönemine ait 2 kılıç ve 2 bıçak ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara
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