Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye kaçak girdikleri belirlenen 6 Suriyeli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da kaza yapan otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriyeli yakalandı. Suriyelileri ülkeye soktuğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay’da M.E.S. idaresindeki otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarında bahçeye devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunanların kimlik kontrollerinde 6 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi, araç sürücüsü ile Suriyelileri ülkeye soktuğu ileri sürülen A.A.M. ve A.A. gözaltına alındı.
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