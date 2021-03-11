Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya ve Muğla'da fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Antalya ve Muğla'da denizler için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kaş ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden, Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile Antalya Körfezi'nde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırması bekleniyor.
Fırtınanın saatteki hızının 50 ila 88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli fırtınanın yarın saat 15.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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