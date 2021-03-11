Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 19:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de toz taşınımı
[Fotoğraf: AA]
Toz taşınımı nedeniyle özellikle Mardin ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.
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