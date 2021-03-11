Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.