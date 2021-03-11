Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğunlaştı.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla birlikte görülmesi beklenen buzlanmaya karşı sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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