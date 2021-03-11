Adapazarı Papuççular Mahallesi'nde Irak uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada B.A.A. kol ve göğsünden bıçaklandı.

Şüpheliler, yaralı kişiyi camiye saklayıp olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.A.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.