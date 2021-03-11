Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 23:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bıçaklayıp camiye sakladılar
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'da bir grup şüpheli, bıçakla yaraladıkları yabancı uyruklu B.A.A'yı camiye saklayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Adapazarı Papuççular Mahallesi'nde Irak uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada B.A.A. kol ve göğsünden bıçaklandı.
Şüpheliler, yaralı kişiyi camiye saklayıp olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.A.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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