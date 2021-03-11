Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çarşıdan yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürdü. Yangında, çarşı içinde atıl durumda bulunan malzemeler ile çatı katı zarar gördü.

Çarşıda daha önce de yangın çıktı

Bir haftada ikinci kez yanan çarşıda 2017 yılında da yangın çıkmış, 150 iş yeri kullanılmaz hale gelmişti.