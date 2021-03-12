Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı din görevlisi öldü, yanındaki kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü teslim oldu.
A.A. idaresindeki cip, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camii imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Atar'ın tedavisi sürdürülüyor.
Kaçan sürücü teslim oldu
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
Kazanın ardından kaçan sürücü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
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