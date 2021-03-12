Nevzat Cin idaresindeki pikap ile aynı yönde seyreden Cafer Küçükdemirce yönetimindeki tır, Sakarya-Bilecik D650 kara yolu Adapazarı istikameti Karaçam mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile Reşat Gökdeniz yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.