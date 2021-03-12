Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da pikap ile tır çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Nevzat Cin idaresindeki pikap ile aynı yönde seyreden Cafer Küçükdemirce yönetimindeki tır, Sakarya-Bilecik D650 kara yolu Adapazarı istikameti Karaçam mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile Reşat Gökdeniz yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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