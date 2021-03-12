Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 01:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da fırtına: Ağaçlar araçların üstüne devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’da gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle yere düşen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.
Hatay’ın Defne ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, vatandaşların arabasına zarar verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Devrilmenin ardından olay yerine giden İtfaiye ekipleri ağaç kaldırma çalışması yaptı, araçlarda maddi hasar oluştu.
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