Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'un 4 ilçesinde eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'un Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerindeki, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Samsun Eğitim Kar Yağışı Hava Durumu
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