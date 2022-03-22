İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte ve ülke genelinde internet üzerinden bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünleri satanları, dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından İzmir, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden satışa sunulan bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının arkadaşı adına kargoya vermelerini istedikleri belirlendi.

Zanlıların o kişinin adına düzenledikleri sahte kimlikle kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 12 dolandırıcılık olayının faili oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.