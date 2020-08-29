Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Canik Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Canik ilçesinde şüpheli araç ve 3 adreste arama yapan ekipler, 1806 kapsül uyuşturucu hap, sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 7 dolu fişek, 525 sentetik hap, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Ekipler, Bafra ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ise 10 kilo 180 gram kubar esrar maddesi, 135 kök kenevir bitkisi, otomatik makinalı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 61 fişek, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör, 10 kurusıkı tabanca fişeği ile ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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