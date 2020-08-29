İzmir'den Ankara yönüne giden İbrahim Tekne yönetimindeki kamyon, Ergenekon Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Aytan idaresindeki hafif ticari araca arkadan çaptı.

Çarpışma sonrasında kazaya Seha Tikreş idaresindeki otomobil, Yusuf Kayalı yönetimindeki otomobil ve Cihan Namver'in kullandığı kamyonet de karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

5 kişi yaralandı

Araçlardaki yolcular İbrahim Aytan, Zeynep Akkor, Fatıma Rukiye Akkor, Ayşenur Akkor ile Aleattin Güden yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.