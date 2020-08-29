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Sakarya'da çöplük yangını: Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan çöplük yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yeni Mahalle Sakarya Nehri yakınından bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisi ve kurumuş otların sıklığı nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçların girmekte zorlandığı alanda müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
Bu arada çöplerin arasında yer alan lastiklerin tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
Etiketler: Sakarya Nehri sakarya çöplük yangınıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:35
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