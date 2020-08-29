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Burdur'da bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Çuvallı köyünde COVID-19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sayısının artması nedeniyle köyde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı ifade edildi.
Etiketler: Burdur koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:49
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