Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi.