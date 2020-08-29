Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
Maltepe'deki orman yangınında 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi zanlı tutuklandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Etiketler: son dakika İstanbul orman yangını terör örgütü dhkp-cSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:00
Son Haberler
- 16:49
- 16:49
- 16:36
- 16:21
- 16:12
Sıradaki Haber
Otel deposunda 1 ton 153 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz