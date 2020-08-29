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Ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı
Bitlis'te bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kaldı. Bölgeye giden ekipler, martıyı bulunduğu yerden kurtarıp, doğaya bıraktı.
Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılması sonucu konduğu elektrik direğinde asılı kaldı.
Uzun süre çırpınan ve ayağındaki maskeden kurtulamayan martıyı gören vatandaşlar durumu Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hidrolik bakım aracıyla direğe çıkarak martıyı bulunduğu yerden kurtarıp tekrar doğaya saldı.
Martının kurtarılma anını bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Etiketler: maske martı elektrik direği BitlisSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:50
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