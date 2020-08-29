Mehmet Sabri Oğuz yönetimindeki vinçli araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücüsü aracı yol kenarından durdurdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.