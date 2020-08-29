Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de vinçli araçta yangın
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde vinçli araçta çıkan yangın hasara yol açtı. Sürücü de olaydan yara almadan kurtuldu.
Mehmet Sabri Oğuz yönetimindeki vinçli araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücüsü aracı yol kenarından durdurdu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.
Etiketler: Mersin araç yangını vinçli araçSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:32
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