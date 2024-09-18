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Türkiye
AA 18.09.2024 14:53

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 646 sentetik ecza hapı, 15,22 gram sentetik uyuşturucu, 5,33 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ve 66 tabanca fişeğiyle 3 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 hükümlünün de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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