Çok Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2024 14:37

Evden 3 kamyon çöp çıktı

Çankırı'da belediye ekiplerince bir evden yaklaşık 3 kamyon atık çıkarıldı.

Evden 3 kamyon çöp çıktı

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşlı bir adamın yaşadığı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, evin atıklarla dolu olduğunu belirledi. Bunun üzerine sağlığı tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan evi temizlemek için çalışma başlatıldı.

Evde bulunan kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ile atıklar, belediye zabıta ve temizlik ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Evden çıkarılan yaklaşık 3 kamyon atık, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Ayder balında hasat mesaisi: Kilosu 3 bin liradan satılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:59
Yurt dışı müteahhitlik sektörünün proje büyüklüğü 515 milyar dolar seviyesine ulaştı
17:05
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlarla sohbet etti
17:04
Şezlong, avize, bisiklet...Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
16:37
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı
16:33
Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 5 ödül kazandı
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 5 ödül kazandı
FOTO FOKUS
Gelin almada meşale gelinin duvağına düştü: O anlar kamerada
Gelin almada meşale gelinin duvağına düştü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ