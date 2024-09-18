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Türkiye
İHA 18.09.2024 14:19

Kanalizasyon kokusuna 'bazalı' çözüm

Adana'nın Kozan ilçesinde Karacaoğlan Mahallesi sakinleri kanalizasyondan gelen kokuya 6 yıldır çözüm bulamayınca, rögarı baza ile kapattı.

Kanalizasyon kokusuna 'bazalı' çözüm
[Fotograf: İHA]

Kozan'da Karacaoğlan Mahallesi 11083 sokaktaki kapağı olmayan rögar nedeniyle mahalleyi koku sardı. Mahalle sakinleri bir türlü kokuya önlem alınmaması üzerine kendi çözümünü kendi üretti.

Kötü kokudan yıllardır şikayet eden mahalleli soruna geçici çözüm buldu

Öğrenci yurdu önünde rögar sokağa akınca mahalle sakinleri önce boru döşedi ardından rögara baza kapatarak yaşadıkları koku sorununu çözmeye çalıştı.

Kanalizasyon kokusuna 'bazalı' çözüm

Mahalle sakinlerinden Serhat Arslan yaklaşık 7 yıldır bu sorunu yaşadıklarını kaydederek koku ve akan suyun mahallede sorun yaşatması üzerine baza ile rögarın üstünü kapatarak çözüm bulduklarını ama sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kanalizasyon kokusuna 'bazalı' çözüm

Mahallede yaşayan kadınlar yıllardır koku nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, rögara baza kapatarak koku sorununu kısmen çözmeye çalıştıklarını ama kalıcı çözüm için yetkililerin seslerini duymasını istedi.

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