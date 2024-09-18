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Türkiye
AA 18.09.2024 13:56

Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, şehit oldu.

Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istendi.

Durmayan motosiklet sürücüsü, yol kenarında bulunan görevli jandarma astsubay çavuşa çarptı.

Ağır yaralanan jandarma personeli, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Motosiklet sürücüsü A.T, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu

Açıklamada, şehidin cenaze programı hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Vali Muammer Erol, olay yerine gelerek kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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