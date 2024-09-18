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Türkiye
AA 18.09.2024 13:24

İkinci kez drift yapan sürücünün belgesi iptal edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 lira ceza kesildi. Sürücü son 5 yıl içinde aynı kural ihlalini yaptığı için sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

İkinci kez drift yapan sürücünün belgesi iptal edildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüsü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız eden bir otomobile ait görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından plakası tespit edilen otomobil ekiplerce yakalandı.

Ekipler, daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulan sürücüye, drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve abartılı egzozdan toplam 51 bin 649 lira ceza yazdı.

Otomobil trafikten men edildi, sahibine de sürücü belgesi bulunmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyeti, son 5 yıl içinde aynı kural ihlalini yapması nedeniyle daimi olarak iptal edildi.

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