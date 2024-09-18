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Türkiye
AA 18.09.2024 12:51

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 796 eser ele geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 796 adet sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 796 eser ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, Fatih'te belirlenen 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheliyi yakaladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Adreslerdeki aramalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 435 altın, gümüş ve bronz sikke, Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal edilmiş farklı boyut ve ebatlarda 199 ikon ile Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında halkın sosyal, ekonomik ve kültürel miras değerlerini yansıtan ve şimdilerde devamı bulunmayan çeşitli malzemelerden imal edilmiş olan 162 etnografik eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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