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Türkiye
AA 18.09.2024 11:21

İstanbul'da 210 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 210 kaçak cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul'da 210 kaçak cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi'nde kaçakçılık yaptığından şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Belirlenen adrese girerken durdurulan şüpheliler M.K. ile H.K'nin ellerindeki poşetler ile torbalarda değişik marka ve modellerde 175 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş adreslerine yapılan operasyonlarda ise 35 kaçak telefon ile 87 şarj aleti başlığı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cep Telefonu İstanbul Kaçakçılık
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