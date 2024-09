Artvin'de kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanağın etkili olduğu özellikle Arhavi'de cadde ve sokaklar, yağmur sularıyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Hopa'da Sundura Mahallesi'nde ise çay toplarken yağış nedeniyle mahsur kalan Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamda 32 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediye ekipleri, çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Metrekareye 174 kilogram yağış düştü

Metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi ilçe merkezinden köy ile yaylara ulaşım sağlanan Kale Mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi'ndeki asfalt kara yolunun bir bölümü çöktü.

Artvin'de aralıklarla süren kuvvetli yağış nedeniyle Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi. DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle, Arhavi ve Hopa'da dere kenarındaki çöken yollarda dolgu ve onarım çalışması başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

"Tüm köy yollarımız ulaşıma açılmıştır"

Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kent genelinde kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu.

Vali Ünsal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanların (toprak kayması) meydana gelmesi neticesinde, 32 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Valiliğimizin koordinesinde; İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekiplerimiz bölgeye hızla sevk edilmiş ve yapılan koordineli çalışmalar sonucunda şu an itibarıyla kapalı olan tüm köy yollarımız ulaşıma açılmıştır. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Devletimizin tüm imkanları bölgeye seferber edilmiş olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği birinci önceliğimizdir. İlçelerimizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmek için gerekli tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz."