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Türkiye
DHA 17.09.2024 12:39

Artvin’de taşkın ve heyelan nedeniyle yol çöktü

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün etkili olan ve metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle ilçe merkezinden köy ile yaylara ulaşım sağlanan asfalt yolun bir bölümü çöktü. Ekipler, dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.

Artvin’de taşkın ve heyelan nedeniyle yol çöktü

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Arhavi’de caddeler ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hopa'da Sundura Mahallesi'nde ise çay toplarken yağış nedeniyle mahsur kalan Bedriye Yarar (56), AFAD ve Hopa Arama Kurtarma Ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden kurtarıldı. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzeri toplamda 32 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve ilçe belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı
Artvin'de sağanak: Heyelan ve taşkınlar nedeniyle 32 köy yolu kapandı

Arhavi'de yol çöktü

Metrekareye 174 kilogram yağış düşmesiyle oluşan taşkın ve heyelanlar nedeniyle Arhavi ilçe merkezinden köy ile yaylalara ulaşım sağlanan Kale Mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi’ndeki asfalt yolun bir bölümü çöktü.

DSİ ve belediye ekipleri, iş makineleri desteğiyle dereye paralel uzanan yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı. Kara yolunun 50 metrelik bölümü çökerek dereye akarken, bölgede ulaşım alternatif güzergahtan sağlanmaya başlandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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Artvin Heyelan Yağış
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