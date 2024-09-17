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Türkiye
AA 17.09.2024 12:18

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde önceki gün meydana gelen patlamanın ardından çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor.

Olayın üzerinden geçen 3. günde de müdahaleye devam eden itfaiye erleri, patlama bölgesinde soğutma yapıyor. Polisin fabrika önündeki güvenlik önlemleri de devam ediyor.

Bu arada patlamada yaralanan 14 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Ne olmuştu?

Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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