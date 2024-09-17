Parçalı Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2024 11:31

Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı

Kapadokya'da vadi yürüyüşü yapan Avustralyalı turist, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Kapadokya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı turist yaralandı
[Fotograf: AA]

Tatil için Nevşehir'in Göreme beldesine gelen Richard Dearden, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını yakından görmek için ailesiyle vadi yürüyüşüne çıktı.

Uzundere Vadisi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Dearden, yardım istediği turizmciler tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Dearden, gazetecilere, sabah kahvaltıdan önce doğa yürüyüşü yapmak istediklerini, kucağında bebeği, yanında eşi ve diğer çocuğu ile ilerlerken köpeğin saldırısına uğradığını belirtti.

Yaşadıklarının kendisinde şok etkisi oluşturduğunu dile getiren Dearden, "Otelden ayrılıp vadi yürüyüşüne gittik. Dört köpek oynuyordu, bir tanesi bir anda üzerime atlayıp ısırdı. Hiç agresif gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum, bebeğim kucağımdaydı. Çocuğuma saldırmadığı için çok şanslıyız" dedi.

Dearden'e yardım eden turizmci Selim Coşkun da yaralandıktan sonra kendilerinden yardım isteyen turisti Nevşehir Devlet Hastanesine götürdüklerini anlattı.

ETİKETLER
Köpek Nevşehir Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon lira para cezası uygulandı
12:32
TKİ'de iş kazaları son 20 yılda yüzde 85 azaldı
12:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü yılın ilk 8 ayında 1 milyon gıda kolisi dağıttı
12:25
Firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 4,2 trilyon lira harcadı
12:38
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor
12:39
Tekirdağlı balıkçılar rotayı Karadeniz'e çevirdi
Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
Unutulmaya yüz tutan saraçlığa ilerleyen yaşına rağmen veda etmiyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ