İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Ahmet Fatrawi, terör örgütü içerisinde bir süre eğitim aldı. Daha sonra Suriye’nin batısına gitti. Yeni adresi Palmera ve Hums bölgesiydi. Ancak DEAŞ bu bölgedeki hakimiyetini kaybedince, oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Fatrawi bunun üzerine yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçti. DEAŞ yönetimi ile irtibatı ise devam ediyor, hala talimatlar alıyordu. İstanbul'da eylem hazırlığındaydı.

İstanbul polisi yerini tespit etti, daha sonra düğmeye bastı. Polis operasyonu ile gözaltına alındı.

DEAŞ üyesi Ahmet Fatrawi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.