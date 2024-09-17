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Türkiye
AA 17.09.2024 11:15

Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre azaldı

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları, 1991 ile 2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre azaldı

Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 19 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen sene ağustosta 5 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 6,8 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgede ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 36 artış gösterdi.

Gecen ay Marmara Bölgesi'nde Yalova'ya düşen yağış miktarında da normaline göre yüzde 92 azalma yaşandı.

Ağustos yağışlarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, kış döneminde kar yağışının az olduğunu, kar kuraklığının yaşandığını söyledi.

Kışın ardından seyrek de olsa oluşan yağışların yeterli gelmediğini vurgulayan Özdemir, "Marmara Bölgesi'nde ağustos ayında yağışlar normaline göre yüzde 65 azaldı. Yaz ayları çok sıcak ve kurak geçti. Bu durum barajlardaki suları azaltmaya başladı." dedi.

"Tatlı sularda azalma had safhada"

Kuraklığın en büyük nedeninin iklim krizi olduğunu anlatan Özdemir, sera gazlarının yoğun bir şekilde kullanılmasının hava sıcaklıklarını yükselttiğini ve yağışları azalttığını kaydetti.

Özdemir, hidrolojik kuraklığın görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Derelerimizde, nehirlerimizde, göletlerimizde maalesef tatlı sularda azalma had safhada. Türkiye'de bu sene art arda Afrika sıcakları geldi. Azot yüksek basıncının hakim olması, Afrika sıcağının Avrupa'nın içlerine kadar ulaşması yağışların olmamasına neden oldu. Alçak basınç sistemlerini, yağışlı sistemlerini bu sene çok az aldık. Maalesef büyük bir kuraklık yaşadık. Halen de yaşayacağımız gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde istediğimiz yağışları alma ihtimalimiz kuvvetleniyor. Ekim ve kasım aylarında yağışların biraz daha artacağını düşünüyoruz."

Özdemir, yer altı sularının azaldığını belirterek, su tasarrufunun önemli olduğunu vurguladı.

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