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Türkiye
AA 18.09.2024 13:07

Kreş öğrencilerini taşıyan servis ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreş öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kazada 8'i kreş öğrencisi 11 kişi yaralandı.

Kreş öğrencilerini taşıyan servis ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

İlçedeki Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişiminde, kreş öğrencilerini taşıyan M.M. idaresindeki servis minibüsü ile U.M. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra servis minibüsündeki kreş öğrencilerinden A.Ç., Y.Y., E.S., İ.B., E.E., Z.Ü., M.Ç., E.E. ile servis hostesi A.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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