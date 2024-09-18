Kreş öğrencilerini taşıyan servis ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

İlçedeki Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişiminde, kreş öğrencilerini taşıyan M.M. idaresindeki servis minibüsü ile U.M. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra servis minibüsündeki kreş öğrencilerinden A.Ç., Y.Y., E.S., İ.B., E.E., Z.Ü., M.Ç., E.E. ile servis hostesi A.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.