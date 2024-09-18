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Türkiye
AA 18.09.2024 14:08

Otoyolda durdurulan tırdan 261 kilogram uyuşturucu çıktı

Mersin'de otoyolda durdurulan tırın dorsesinde 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Otoyolda durdurulan tırdan 261 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yurt dışından bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce çalışma çerçevesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

Otoyolda durdurulan tırdan 261 kilogram uyuşturucu çıktı

Aramada, plastik bidon ve plastik kaplara yerleştirilmiş 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

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