Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da minibüs kanala düştü: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Kavak ilçesinde minibüs sulama kanalına devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hasan Alper Yıldız'ın kullandığı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Güven Gölet mevkiinde sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücü ile araçtaki Gülcihan Çıtak, Hatice Örnek, Miraç, Ecem Nur ve Güllü Kaya, Mehmet ve Fatma Ak yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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