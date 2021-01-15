Hasan Alper Yıldız'ın kullandığı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Güven Gölet mevkiinde sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Gülcihan Çıtak, Hatice Örnek, Miraç, Ecem Nur ve Güllü Kaya, Mehmet ve Fatma Ak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.