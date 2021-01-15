İstanbul polisinin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerinde Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açık olduğu tespit edildi.

Adrese yapılan kontrolde, iş yerinde bulunan 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 82 bin 500 lira ceza uygulandı.

Adreste yapılan incelemelerde masalarda para, oyun pulları ve iskambil kağıtları bulunurken, kumar oynanmasından kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 56 bin 810 lira ve 5 bin 500 dolara el konuldu.

İş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "kumar oynatma" suçlarından adli işlem yapıldı.