Atatürk Mahallesi Adnan Burce Sokak'ta bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.D. ve M.Y. gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Adreste bulunan 23 kişiye ise kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafeye uymaksızın kumar oynadıkları iddiasıyla toplam 103 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zabıta ekipleri daireyi mühürledi.