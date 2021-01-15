Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kumar oynamak için ev kiralamışlar
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ekipler, bir apartman dairesine kumar operasyonu yaptı. 2 kişi gözaltına alındı, 23 kişiye para cezası verildi, daire de mühürlendi.
Atatürk Mahallesi Adnan Burce Sokak'ta bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.
Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.D. ve M.Y. gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adreste bulunan 23 kişiye ise kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafeye uymaksızın kumar oynadıkları iddiasıyla toplam 103 bin 778 lira para cezası uygulandı.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zabıta ekipleri daireyi mühürledi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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