Demre'de 8 Ocak'ta kapısını plastik kartla açtıkları Y.E.'nin evine giren hırsızlar, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.



Olayın ardından soruşturma başlatan Antalya polisi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin 'Altın kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C ile kendilerine yardım eden T.O. ve A.B. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kiraladıkları otomobille ilçede bulundukları tespit edildi. Kent merkezindeki 6 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 fişek, değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL nakit ele geçirildi.

El konulan ziynet eşyalarının sahipleri araştırılırken, şüphelilerin başka evlerden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi için çalışma başladı.