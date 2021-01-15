Kıyıya yakın yerlerde avlanan gırgır teknelerini kontrol eden ekipler, buzhanelerin içinde hamsi olup olmadığını denetledi, balıkların boylarını ölçtü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Denetimlerde hamsi avı yasağına büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Yönetmeliklere uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yönetmeliğe uygunsuz bir durumun tespiti halinde, tekneye 15 ila 50 bin lira arasında idari ceza uygulandığını, 2 yıl içinde 3 kez aynı eylemin tekrarlanması halinde teknenin ruhsatına el konduğunu söyledi.