Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı’nda hamsi denetimi
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, zabıta ve deniz polisi ekipleri hamsi yasağının sona ermesine günler kala, İstanbul Boğazı’nda denetime çıktı.
Kıyıya yakın yerlerde avlanan gırgır teknelerini kontrol eden ekipler, buzhanelerin içinde hamsi olup olmadığını denetledi, balıkların boylarını ölçtü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Denetimlerde hamsi avı yasağına büyük ölçüde uyulduğu görüldü.
Yönetmeliklere uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanıyor
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yönetmeliğe uygunsuz bir durumun tespiti halinde, tekneye 15 ila 50 bin lira arasında idari ceza uygulandığını, 2 yıl içinde 3 kez aynı eylemin tekrarlanması halinde teknenin ruhsatına el konduğunu söyledi.
Etiketler: Balıkçılık İstanbul İstanbul Boğazı
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